العراق: القبض على 6 إرهابيين شاركوا فى هجوم داعش 2014 على نينوى

جدة - نرمين السيد - واعتبرت خلية الإعلام الأمنى العراقية، أن العملية تمثل "عملية نوعية جديدة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية"، مؤكدة أن رجال وكالة الاستخبارات تمكنوا من إلقاء القبض على 6 إرهابيين، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأشارت الخلية إلى أنه من بين المعتقلين أسرة الإرهابى المقبور "أبو ليث الأنصارى"، طالب رضوان الحمدون الذى قاد الهجوم على نينوى، عندما سقطت بيد الإرهابيين فى 9 يونيو عام 2014.

وأوضح بيان الخلية الإعلامية للأمن العراقى أنه "تم القبض على الإرهابيين بكمين محكم فى منطقة ربيعة فى نينوى أثناء دخولهم من الأراضى السورية إلى الأراضى العراقية، وأحدهم هارب من سجن مديرية استخبارات نينوى".

وأكد البيان عزم وزارة الداخلية والأمن العراقى على ملاحقة العناصر الإرهابية، وعدم السماح لهم بأن يدنسوا أرض العراق.