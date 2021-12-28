ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راى فى الفلبين إلى 397 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، أن الإعصار المعروف محليا باسم "أوديت" تسبب أيضا فى تضرر وتدمير أكثر من نصف مليون منزل ونزوح أكثر من 561 ألف شخص.

وضرب الإعصار الذى يعد الأقوى فى الفلبين هذا العام الأنحاء بوسط وجنوب البلاد فى 16 و17 من ديسمبر الجارى وتسبب فى سقوط أعمدة الكهرباء والأشجار وحدوث فيضانات مميتة، وقال مسؤولو الدفاع المدنى أن أكثر من 4 ملايين شخص يتلقون المساعدات فى 430 مدينة وقرية بالبلاد.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا فى المتوسط، وكان أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الفلبين هو "هايان" الذى أودى بحياة أكثر من 6300 شخص وشرد أكثر من أربعة ملايين فى نوفمبر 2013.

ووفقًا لحسابات المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، قدمت الهيئات الحكومية الوطنية حتى الآن 118 مليون بيزو مساعدات للمناطق المتضررة.