بايدن يحذر من إجهاد المستشفيات بسبب إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - خلال اجتماع افتراضى فى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة بشكل جيد لمواجهة الزيادة فى عدد الاصابات، مشددا على أن متحور كورنا (أوميكرون) يعد مصدر قلق لكنه لا ينبغى أن يكون مصدر ذعر.

يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا التى سجلتها الولايات المتحدة هى الأعلى مابين دول العالم، حيث تجاوزت 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة بالفيروس.

وفى وقت سابق، أقر الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى حديثه إلى حكام الولايات الإثنين، بأن الخطوات التى اتخذها فى وقت سابق من هذا العام لتوسيع قدرة اختبارات الكشف عن كورونا، لم تكن كافية لتلبية الطلب فى ظل موجة من إصابات متحور اوميكرون عالى الانتقال.

وبحسب شبكة "سى إن إن"، قال الرئيس بايدن أثناء مشاركته فى اجتماع افتراضى بين قادة الولايات وأعضاء فريق الاستجابه لـ Covid-19: "هذا ليس كافيًا. من الواضح أنه ليس كافيًا. إذا كنا قد عرفنا، لكنا قد اتخذنا قرارات اكثر صرامة وأسرع إذا كان بإمكاننا ذلك".

وقال إن طوابير الاختبار الطويلة خلال عطلة عيد الميلاد "تظهر أن لدينا المزيد من العمل الذى يتعين علينا القيام به".