سوريا: قتيلان وجريحان فى قصف إسرائيلى جديد لميناء اللاذقية

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة جراء قصف صاروخى إسرائيلى استهدف الميناء التجارى فى مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط، شمال سوريا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال سكان محليون ومصادر حكومية، إن الضحايا من عمال المرفأ، موضحين أن "ألسنة النيران شوهدت تندلع فى وسط الميناء على مسافات بعيدة قبل أن تنجح فرق الإطفاء فى إخمادها بعد نحو ساعة من القصف".

وبحسب الوكالة، قال مصدر عسكرى سورى، إنه بتمام "الساعة 3:21 من فجر اليوم، نفذت إسرائيل عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفًا ساحة الحاويات فى الميناء التجارى فى اللاذقية.

وأشار المصدر السورى إلى أن القصف الإسرائيلى "أدى إلى اشتعال الحرائق فى المكان، وحدوث أضرار مادية كبيرة".