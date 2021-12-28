واشنطن وسول وطوكيو تبحث إمكانية إجراء محادثات ثلاثية لوزراء الدفاع

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم الوزارة، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة متفقتان على أن الحلفاء سيسعون لعقد محادثات وزارية دفاعية ثلاثية مع اليابان فى وقت مبكر، من خلال الاجتماع التشاورى الأمنى السنوى بين البلدين فى سول فى وقت سابق من هذا الشهر، ومحادثات أخرى رفيعة المستوى.
يذكر أن الدول الثلاث عقدت آخر اجتماع ثلاثى دفاعى على هامش المحادثات الأمنية التى شاركت فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فى بانكوك فى نوفمبر عام 2019.
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