إندونيسيا تسجل أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قالت نادية ترميزى المسؤولة الكبيرة فى الوزارة، بحسب وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية، إنه تم الإبلاغ عن أول إصابة بأوميكرون لمواطن إندونيسى ليس له سجل سفر للخارج ولم يكن على اتصال بمسافرين أجانب.
وأوضحت ترميزى، خلال مؤتمر صحفى افتراضى، أن الرجل البالغ من العمر 37 عاما قد سافر من مدينة ميدان، ووصل إلى العاصمة جاكرتا فى 6 ديسمبر الجارى، وبعد أسبوعين، عندما كان عائدا إلى ميدان، جاءت نتيجة اختبار الأجسام المضادة الذى أجرى له إيجابية.
وأشارت إلى أنه عندما خضع المواطن المذكور لاختبار "بى سى آر" بعد يوم واحد، جاءت النتيجة إيجابية أيضا، مضيفة أنه على الرغم من عدم ظهور أعراض على الرجل، فقد تم عزله على الفور فى إحدى المستشفيات.
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