موسكو: المحادثات الروسية الأمريكية فى جنيف 10 يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، إنّ "الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر بدء حوار مع روسيا"، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع الأول قد يليه فى 12 من الشهر ذاته اجتماع ثانٍ سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسى (الناتو).

وفى اليوم التالى، أى فى 13 يناير، اجتماع ثالث سيعقد بين روسيا و"منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا" التى تضمّ فى عضويتها الولايات المتحدة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، أن موسكو تعتزم مناقشة مطالبها الأمنية مع واشنطن يوم 10 يناير فى جنيف.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد حذر نظيره الروسى فلاديمر بوتين، خلال محادثات عقدها الجانبان عبر الفيديو، من إجراءات اقتصادية فى حال تصعيد روسيا عسكرياً ضد أوكرانيا، فيما قال الكرملين إن بوتين رفض تحميل بلاده مسؤولية التصعيد.