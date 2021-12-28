سوريا: الانتهاء من تأهيل خط الربط الكهربائى مع الأردن ولبنان قريبًا

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فى سوريا، فواز الضاهر، اليوم الثلاثاء، موعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائى مع الأردن ولبنان، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم ذلك بحلول بعد غد الخميس.





وحسبما نقلت وسائل إعلام سورية رسمية، قال الضاهر، إن ورش شركات الكهرباء العاملة فى إصلاح الخط أنهت أعمالها الفنية، ونصبت أبراج الشبكة ليصبح الجزء السورى جاهزًا للدخول فى الخدمة. وفى تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية، أشار مدير عام مؤسسة الكهرباء السورية، إلى أن تغذية الخط بالطاقة الكهربائية تتوقف على الأردن، موضحًا أن خط الكهرباء الذى يربط بين الأردن وسوريا، وصولاً إلى لبنان، تعرض جزء منه للتدمير فى السنوات الماضية على مسافة 87 كيلومترًا، وتحديدًا فى المنطقة من الحدود الأردنية السورية إلى منطقة الدير على.

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