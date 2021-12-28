مقتل طفلين فى حادث دهس بولاية فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال ستيفن جولان مسؤول فى دائرة الإطفاء بالمنطقة، فى مؤتمر صحفى، إن أعمار الأطفال الذين يتلقون العلاج فى المستشفى تتراوح من 1 إلى 10 سنوات، وأضاف: "كان هناك أربعة منهم نقلوا بإصابات مختلفة بعض هؤلاء فى حالة حرجة"، واصفا الحادث بأنه "مروع".
فيما قالت ميراندا جروسمان، المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة بروارد، إن "السيارة صدمت الأطفال فى منطقة سكنية"، مطالبة أصحاب المنازل بالنظر فى كاميرات المراقبة بحثًا عن أى أدلة حول المشتبه به والمركبة.
وأضافت "فى هذه المرحلة ما زال المحققون يبحثون فى الملابسات المحيطة بالحادث ويبحثون عن أى معلومات".
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