مقتل طفلين فى حادث دهس بولاية فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال ستيفن جولان مسؤول فى دائرة الإطفاء بالمنطقة، فى مؤتمر صحفى، إن أعمار الأطفال الذين ‏يتلقون العلاج فى المستشفى تتراوح من 1 إلى 10 سنوات، وأضاف: "كان هناك أربعة منهم نقلوا ‏بإصابات مختلفة بعض هؤلاء فى حالة حرجة"، واصفا الحادث بأنه "مروع".‏

فيما قالت ميراندا جروسمان، المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة بروارد، إن "السيارة ‏صدمت الأطفال فى منطقة سكنية"، مطالبة أصحاب المنازل بالنظر فى كاميرات المراقبة بحثًا عن ‏أى أدلة حول المشتبه به والمركبة.‏

وأضافت "فى هذه المرحلة ما زال المحققون يبحثون فى الملابسات المحيطة بالحادث ويبحثون عن ‏أى معلومات".

