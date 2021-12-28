جدة - نرمين السيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار، اليوم الثلاثاء، على مزارعين فى شرق مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إضافة إلى استهداف مراكب الصيادين فى بحر مدينة غزة.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة خلف الشريط الحدودى شرق مدينة دير البلح، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على مزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية، صباح اليوم، دون ورود تقارير بشأن تسجيل إصابات. وأضافت الوكالة الفلسطينية أن زوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه على مراكب صيادى غزة، على بعد نحو 3 أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. وبحسب الوكالة، خلف العدوان الإسرائيلى أضرارًا فى أحد المراكب، ودون وقوع إصابات بين الصيادين، إلا أنها أجبرتهم على الخروج إلى شاطئ البحر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تستهدف الصيادين والمزارعين فى غزة بطلقات نارية وقنابل غاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.