انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط الهجرة إلى أمريكا “للطلاب والعمل والدراسة والإقامة” 2022 بالروابط من جميع دول العالم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تختلف أسباب الهجرة إلى أمريكا من شخص لآخر فهناك من يرغب في الهجرة للعيش في بلد مختلف عن دولته الأم أو للعمل أو للدراسة أو لأسباب سياسية مثل اللجوء السياسي أو نتيجة للكوارث الطبيعية أو الحروب وغيرها من الأسباب التي تفرض على الإنسان ترك منشأه وبلده والسفر إلى دولة أخرى، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي يرغب في الهجرة إليها الكثير من الجنسيات من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، فهي تتمتع بالعديد من المميزات منها الحصول على فرص عمل بأجر مرتفع والحياة في دولة متقدمة عظمى، بالإضافة إلى أن الدراسة والحياة العملية بها ممتعة بسبب ما وصلت إليه من تقدم تكنولوجي عالي والعديد من الأسباب الأخرى التي جعلتها هدف لمختلف فئات الشباب من الذكور والإناث على حد سواء.

أنواع التأشيرات المطلوبة في الهجرة إلى أمريكا

توجد أنواع مختلفة من التأشيرات التي يمكن أن يحصل عليها الراغبون في الهجرة أو زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ومن أهم أنواعها :

التأشيرات المخصّصة للطلاّب

يمنح الطالب من أحدى الدول الأجنبية أو العربي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتصل مدتها إلى بضعة شهور، ويمكن أن تمتد إلى عدة سنوات على حسب مدة الدراسة وهي تصدر من خلال هيئة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) وهي تنقسم إلى فئات أشهرها فئة F-1، وJ-1،M-1، تأشيرة H1-B.

تأشيرة الهجرة العشوائية أو “Green Card” تنظم وزارة الخارجية الأمريكية برنامج جرين كارد أو Green Card البطاقة الخضراء وهي تمنح 50 ألف فرصة للأجانب من مختلف الجنسيات للهجرة والعيش بأمريكا تحت برنامج يانصيب تديره الحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة الخارجية، ويتم التقديم عليه من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية على حسب الشروط المطلوبة ويتم السحب سنوياً وهي تعتبر الهجرة الأكثر شهرة وتقديماً على مستوى العالم. الشروط العامة للهجرة إلى أمريكا

هناك شروط وضعتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بالهجرة إلى بلادها والعيش والإقامة بها ومن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون مقدم طلب الهجرة بصحة جيدة وخالي من الأمراض وألا يكون مقيم في بلد مصنف تصنيف عالي بانتشار الأوبئة والأمراض. ألا يكون على المهاجر أي أحكام قضائية ببلاده. توافر الموارد المالية اللازمة للتعليم والإنفاق طوال مدة إقامته وتقديم كشوفات رسمية من البنوك. توافر نية العودة للوطن للطلاب عقب انتهاء مدة الدراسة.

خدمات التأشيرات في جميع أنحاء العالم