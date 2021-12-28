فيتنام تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الصحة الفيتنامى نجوين ترونج سون، وفقا لصحيفة "فى إن إكسبريس" الفيتنامية، أن هذا الشخص وصل قبل تسعة أيام وهو الآن فى الحجر الصحى فى مستشفى عسكرى.

وكان الشخص المصاب قد وصل إلى مطار نوى باى فى هانوى فى 19 ديسمبر الجارى، وثبتت إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك تم نقله للمستشفى العسكرى، ثم أكد فحص التسلسل الجينى الذى أجرى له يومى 20 و21 ديسمبر إصابته بمتحور "أوميكرون".

وكانت فيتنام قررت إصدار جواز سفر رقمى خاص بها للمحصنين ضد فيروس كورونا المستجد سيحمل التفاصيل الشخصية والمعلومات الخاصة بالتطعيم لحامله.

وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية فى بيان، أن جواز السفر الخاص بالتطعيم سيشمل اسم حامله وتاريخ ميلاده وجنسيته والمرض الذى تم التطعيم ضده وعدد جرعات اللقاح وتواريخ التطعيم ونوع اللقاح.

وأشارت إلى أن المعلومات التى يقدمها جواز السفر تتوافق مع وثائق منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية قد أعلنت قبول جوازات سفر اللقاح من 78 دولة ومنطقة، كما قبلت أستراليا وبيلاروسيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جواز سفر اللقاح الخاص بفيتنام، بينما هو قيد الدراسة فى دول أخرى.