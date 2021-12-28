فرنسا: ندرس استخدام جرعة رابعة للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، أنه لن يتم تأجيل الدراسة فى البلاد، وأن العام الدراسى سيبدأ فى موعده المحدد له الثالث من يناير المقبل، وذلك على الرغم من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولاسيما متغير "أوميكرون".





وقال رئيس الحكومة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه لن تكون هناك دورات تعليم عن بعد "أونلاين" فى المدارس الإعدادية والثانوية. بدوره، قال وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، إن استخدام جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو "احتمال وارد".. مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن هذا الموضوع فى الوقت الحالي، موضحا أن بلاده تعمل حاليا على المستوى الدولى مع نظرائها الأوروبيين حول هذه القضية. يذكر أن فرنسا سجلت رقما قياسيا فى الإصابات بكوفيد-19 السبت الماضى بالإعلان عن 104 آلاف و611 حالة إصابة، لتكسر بذلك حاجز الـ 100 ألف إصابة للمرة الأولى منذ تفشى الوباء على أراضيها، مع استمرار الانتشار السريع لمتحور أوميكرون فى البلاد.

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