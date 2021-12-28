الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع لبنان

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم، أهمية العلاقات العراقية اللبنانية، وضرورة العمل على تعزيزها فى مختلف المجالات، لاسيما التعاون فى المجال العسكرى عبر الاتفاقيات والتفاهمات المُبرمة فى هذا الصدد، والتنسيق فى مجال مكافحة الإرهاب.





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