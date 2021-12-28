باكستان تحذر من قيود طالبان على نساء أفغانستان

جدة - نرمين السيد - انتقدت الحكومة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، خطوة حركة طالبان فى أفغانستان بتشديد القيود على حركة النساء، فيما وصفته التقارير بأنه انتقادات نادرة توجه حكومة إسلام آباد فى هذا الشأن.





وحسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية فى باكستان، قال وزير الإعلام الباكستانى فؤاد تشودرى:"لا تستطيع النساء السفر بمفردهن أو الذهاب للمدرسة والجامعات، هذا النوع من التفكير الرجعى خطير"، محذرًا من أن "هذا التطرف يمكن أن يمتد لباكستان، أو لدول أخرى". وجاءت تصريحات الوزير الباكستانى فى وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، فى أعقاب إعلان سلطات طالبان الأفغانية عدم السماح للنساء بالسفر لمسافات بعيدة أو الصعود على متن وسائل المواصلات، دون صحبة قريب من الذكور.

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