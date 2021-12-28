السفير الروسى يحذر ألمانيا من التسويف فى تشغيل «نورد ستريم 2»

جدة - نرمين السيد - حذر السفير الروسى لدى ألمانيا، سيرجى نتشاييف، من التسويف فى تشغيل خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم2"، مطالبًا بقرار سريع لبدء ضخ الغاز عبر خط الأنابيب المثير للجدل فى أوروبا والغرب.





وفى بيانه اليوم، قال السفير الروسى: "لا أعتقد أن هناك من يرغب فى التسويف فى تشغيل خط الأنابيب"، مؤكدًا استعداد روسيا لإيصال الغاز إلى ألمانيا على الفور عبر الأنبوبين المارين تحت بحر البلطيق.

وتوقع السفير نتشاييف، أن تتعامل الحكومة الاتحادية الألمانية الجديدة مع المشروع "بطريقة عملية، وبما يخدم مصالح المستهلكين".

ورغم جاهزية خط الغاز الروسى الألمانى للعمل، إلا أن الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات لم تصرح بتشغيله حتى الآن، وقال رئيس وكالة الشبكات، يوخن هومان: "لن تتخذ قرارات بهذا الشأن فى النصف الأول من العام".

ويأتى الجدل المثار حول خط الغاز "نورد ستريم 2" فى ظل التصعيد المستمر بين الغرب وروسيا بسبب الحشود الروسية العسكرية على حدود أوكرانيا، إضافة إلى تناقص حاد فى الطاقة داخل أوروبا تزامنًا مع فصل الشتاء قارس البرودة.