وفى بيانه اليوم، قال السفير الروسى: "لا أعتقد أن هناك من يرغب فى التسويف فى تشغيل خط الأنابيب"، مؤكدًا استعداد روسيا لإيصال الغاز إلى ألمانيا على الفور عبر الأنبوبين المارين تحت بحر البلطيق.
وتوقع السفير نتشاييف، أن تتعامل الحكومة الاتحادية الألمانية الجديدة مع المشروع "بطريقة عملية، وبما يخدم مصالح المستهلكين".
ورغم جاهزية خط الغاز الروسى الألمانى للعمل، إلا أن الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات لم تصرح بتشغيله حتى الآن، وقال رئيس وكالة الشبكات، يوخن هومان: "لن تتخذ قرارات بهذا الشأن فى النصف الأول من العام".
ويأتى الجدل المثار حول خط الغاز "نورد ستريم 2" فى ظل التصعيد المستمر بين الغرب وروسيا بسبب الحشود الروسية العسكرية على حدود أوكرانيا، إضافة إلى تناقص حاد فى الطاقة داخل أوروبا تزامنًا مع فصل الشتاء قارس البرودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الروسى يحذر ألمانيا من التسويف فى تشغيل «نورد ستريم 2» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.