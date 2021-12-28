أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، بارك الشيخ نواف هذا الاختيار، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد، متطلعاً إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما ينشده الوطن من تقدم ونمو وازدهار.

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