بنجاح.. روسيا تطلق صاروخ الجيل الجديد «أنجارا»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، مساء أمس الإثنين، إطلاق صاروخ "أنجارا-إيه 5" بحمولة وهمية من قاعدة بليسيتسك العسكرية فى شمال روسيا، فى ثالث إطلاق للصاروخ منذ يوليو 2014.
وفى بيانها، قالت وكالة الفضاء الروسية: "روسكوزموس تهنئ قوات الفضاء العسكرية وقطاع الفضاء الروسى بكامله"، مؤكدة أن عملية الإطلاق كانت ناجحة.
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية عبر "تليجرام"، إن "كل العمليات التجريبية لإطلاق صاروخ (أنجارا-إيه 5) وإطلاقه جرت على النحو الصحيح".
يذكر أن صواريخ "أنجارا" تحمل هذا الاسم تيمنًا باسم نهر فى سيبيريا، ويتدفق من بحيرة بايكال، وكانت الأولى التى تبنى بعد انهيار الاتحاد السوفييتى. وصممت روسيا ذلك النوع من الصواريخ ليحل محل صواريخ "بروتون"، التى يعود أول نماذجها إلى ستينات القرن الماضى.
وبحسب "فرانس برس"، تستعين هذه الصواريخ الجديدة بتقنية أكثر مراعاة للبيئة، وتعتمد قوة دفعها على مزيج من الكيروسين والأكسجين السائل، الأقل تلويثًا، مقارنة مع وقود الصواريخ السام المستخدم فى طرازات "بروتون".
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