الأمم المتحدة ترسل 28 طناً من المساعدات الإنسانية إلى شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت دائرة حرس الحدود الأوكرانية اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسليم أكثر من 28 طناً من المساعدات الإنسانية من مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة إلى الأراضى المحتلة مؤقتا، عبر نقطة تفتيش "ششاستيا".





وذكرت دائرة حرس الحدود الأوكرانية -فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "الشاحنات كانت تنقل مواد للبناء وإمدادات طبية وأجهزة كمبيوتر". وقالت الدائرة إن "الشحنات الإنسانية هى مساعدة لا غنى عنها تقدم الدعم للسكان المدنيين المتضررين من العدوان المسلح". وذكرت تقارير إعلامية أن لاتفيا قدمت فى وقت سابق مساعدات إنسانية من ملابس موسمية للكبار والأطفال وأحذية وإمدادات طبية إلى منطقة دونيتسك.

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