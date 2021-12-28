الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية فى محافظة الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينين من المحافظة، كما صعدت من إجراءاتها العسكرية فى قرى وبلداتها.
وفى محافظة طوباس، بشمال شرق الضفة، ذكر نادى الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان.. وفى مخيم الأمعرى بوسط محافظة رام الله والبيرة، أصيب فتى فلسطينى (17 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها للمخيم.
وأضافت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرر محمود الدشت (21 عامًا) وأحمد الطوخي، عقب مداهمة منزليهما بالمخيم.
وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين وذويهم فى بعض الأحيان بغرض التضييق عليهم.
وفى محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا عند حاجز عسكرى نصبه الاحتلال على الطريق بين المحافظة ونابلس الواقعة بشمال الضفة.
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