ميقاتى: إذا كانت استقالتى تؤدى للحل فلن أتقاعس عنها

جدة - نرمين السيد - انتقد رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، تعطيل عمل حكومته، قائلا إن "الدستور وجد لمنع التعطيل، وأنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة"، محذرًا من استمرار تعطيل عمل الحكومة ومؤكدًا أهمية إقرار الموازنة والتحضير للانتخابات.





وأضاف ميقاتى اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفى، إنه يجب إطلاق ورشة معالجة للأزمة فى لبنان، مؤكدا أنه لا خيار إلا المساهمة فى مواجهة الأزمة. واستطرد: وقعت مرسوم الانتخابات النيابية وسنسعى لعقد الانتخابات بموعدها دون عقبات ولا حل إلا بالتمسك باستقلالية القضاء والشرعية الدولية. وتابع قائلا: "إذا كانت استقالتى تؤدى للحل فلن أتقاعس عنها"، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وفيما يتعلق بالشأن الخارجى، أكد ميقاتى على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية والخليجية، داعيا "لتفاهم داخلى من خلال الحوار بشأن السياسة الخارجية". واختتم حديثه قائلا: "يجب العودة لسياسة النأى بالنفس فى لبنان".

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