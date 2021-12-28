الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط وبلدة سلوان بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة وانتشرت فى شوارعه ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لبعض المنازل.
وحلقت طائرة عسكرية تابعة للاحتلال فى سماء المخيم، تزامنًا مع اقتحام قوى أخرى منطقة رأس خميس القريبة منه.
وذكر شهود عيان أن طواقم الضريبة التابعة للاحتلال اقتحمت محالا تجارية، وأتلفت موادًا غذائية، قبل أن تحرر مخالفات لملاك هذه المحال.
وفى بلدة سلوان، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال حى عين اللوزة، برفقة قوة من شرطة الاحتلال، لغرض تركيب بوابة إلكترونية، للتحكم بأهالى المنطقة، تنفيذا لأمر شركة استيطانية.
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