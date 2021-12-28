الهند تجيز الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير لعلاج كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الهندى مانسوخ ماندافيا - فى تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الهند منحت تصريحًا للاستخدام الطارئ لأقراص مولنوبيرافير، ولقاحى كوفاكس، الذى ينتجه معهد الأمصال الهندى، وكوربيفاكس، الذى تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.
وأضاف ماندافيا أن عقار "مولنوبيرافير" سيتم تصنيعه فى الهند من جانب 13 شركة، ليتم استخدامه بشكل محدود فى ظل حالة الطوارئ لعلاج المرضى البالغين المصابين بفيروس "كوفيد-19"، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.
ووقعت شركات الأدوية الهندية "أوروبيندو فارما" و"سيبلا" و"صن للأدوية"، وشركات أخرى فى وقت سابق من العام الجارى، اتفاقيات غير حصرية مع شركة "ميرك" الأمريكية لمنح الترخيص الطوعى لإنتاج وتوفير أقراص "مولنوبيرافير" فى الهند.
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