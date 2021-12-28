روسيا: المحكمة العليا تقرر حل منظمة ميموريال الحقوقية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قبل قضاة المحكمة العليا الروسية طلب الإدعاء العام ضد منظمة ميموريال، فى دعوى خاصة بانتهاك المنظمة الحقوقية لقوانين البلاد.
وحسبما ذكرت "فرانس برس"، اتهم الادعاء الروسى الهيئة الأساسية للمنظمة، وهى "ميموريال إنترناشونال"، تخرق تصنيفها "عميلاً أجنبيًا" برفض وضع علامة تدل على ذلك على منشوراتها، بما فيها المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بينما نفى محامو ميموريال ارتكاب أى انتهاكات خطيرة.
كما طالب الادعاء محكمة أخرى، بإغلاق "مركز ميموريال لحقوق الإنسان"، متهمًا إياه بالتسامح مع "الإرهاب والتطرف"، فضلاً عن خرق قانون "العملاء الأجانب".
فيما اعتبرت منظمة ميموريال، التى تأسست فى ثمانينات القرن الماضى ووثقت للتطهير فى عهد ستالين، أن القرار الصادر بحقها "يهدف إلى تدمير المنظمة المعنية بتاريخ القمع السياسى وحماية حقوق الإنسان فى روسيا". ووصفت قرار المحكمة الروسية بأنه "قرار سياسى" وبلا سند قانونى.
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