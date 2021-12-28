السعودية تحمل مجلس الأمن مسؤولياته عن انتهاكات الحوثى

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك فى رسائل من مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، إلى مجلس الأمن الدولى وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وشدد المعلمى فى رسائله على أن "المملكة العربية السعودية لن تألو جهدًا فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها، والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية".
وقال المعلمى: "من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولى، ولا سيما مجلس الأمن، ضد موردى أسلحة ميليشيا الحوثى، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية فى المنطقة".
وشدد الدبلوماسى على ضرورة أنه "من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته أمام ميليشيا الحوثى وموردى أسلحتها والموارد التى تمول أعمالها الإرهابية، لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين"، مطالبًا بتعميم الرسالة وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
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