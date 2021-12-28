المرصد: إسرائيل قصفت سوريا 29 مرة خلال 2021

جدة - نرمين السيد - كشف إحصائية للمرصد السورى لحقوق الإنسان فى سوريا، اليوم الثلاثاء، عن أن الاحتلال الإسرائيلى استهدف الأراضى السورية لـ 29 مرة منذ مطلع عام 2021 الجارى، سواء بضربات جوية أو قصف صاروخى.





وفى بيان له، قال المرصد السورى، إن الاعتداءات الإسرائيلية لهذا العام كانت ثانى أكبر حصيلة استهداف سنوى إسرائيلى لسوريا منذ 2020، الذى شهد 39 عملية استهداف.

وأوضح بيان المرصد، أن تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفًا، بينها مبانٍ، ومستودعات أسلحة وذخائر، ومقرات ومراكز وآليات، إضافة إلى مقتل 130 شخصًا، و5 مدنيين، و125 قتيلاً من أفراد القوات السورية والمسلحين المتطوعين فيها.

كما أشار المرصد إلى أن الضربات شملت 12 استهدافًا للعاصمة السورية دمشق وريفها، و6 ضربات على حمص، و5 فى القنيطرة، و3 على اللاذقية، و2 لكل من دير الزور وحماة والسويداء، وواحد لحلب.