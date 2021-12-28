إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر بمحافظة طوباس، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع بكثافة ما أسفر عن إصابة ستة شبان بالرصاص الحي.

فيما قالت مصادر طبية، إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحى فى الصدر، وخمس إصابات بالأطراف، خلال مواجهات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفى وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى ومخيم شعفاط ومنطقة راس خميس بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة وانتشرت فى شوارعه ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لبعض المنازل.

وحلقت طائرة عسكرية تابعة للاحتلال فى سماء المخيم، تزامنًا مع اقتحام قوى أخرى منطقة رأس خميس القريبة منه.

وذكر شهود عيان أن طواقم الضريبة التابعة للاحتلال اقتحمت محالا تجارية، وأتلفت موادًا غذائية، قبل أن تحرر مخالفات لملاك هذه المحال.

وفى بلدة سلوان، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال حى عين اللوزة، برفقة قوة من شرطة الاحتلال، لغرض تركيب بوابة إلكترونية، للتحكم بأهالى المنطقة، تنفيذا لأمر شركة استيطانية.