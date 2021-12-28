دوت الخليج -

اصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدة

أصيب 3 مواطنين، اليوم، جراء قصف العدو السعودي مديرية شدا في محافظة صعدة. اصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدةأصيب 3 مواطنين، اليوم، جراء قصف العدو السعودي مديرية شدا في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بقذائف صاروخية ومدفعية، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بجروح بليغة. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق استهداف المدنيين والقرى الآهلة بالسكان في المديريات الحدودية بمحافظة صعدة بصورة مستمرة على مرأى ومسمع الأمم المتحدة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : اصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.