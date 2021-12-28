الخارجية الإماراتية: إعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرة الدخول لطاجيكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت دولة الإمارت العربية المتحدة إعفاء مواطنيها حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة الدخول إلى طاجيكستان، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً فى كل زيارة، ابتداءً من الأول من يناير المقبل.





وأوضح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى خالد عبدالله حميد بالهول - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء - أن قرار الإعفاء يعكس قوة العلاقات بين البلدين، والتى تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة فى تطوير هذه العلاقات الثنائية، بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتى البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة. وأضاف أن هذه الخطوة تندرج فى سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولى والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمى، لافتا إلى أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطنى الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

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