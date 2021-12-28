الشيخ صباح الخالد الحمد رئيسا لمجلس الوزراء الكويتى

جدة - نرمين السيد - أصدر ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، تتضمن 15 وزيرًا، وذلك بناء على الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 15 نوفمبر الماضى بالاستعانة بولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.





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