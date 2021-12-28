باكستان تدق ناقوس الخطر: عودة طالبان زادت وتيرة الإرهاب فى أقاليمنا

وقال مسؤول فى وزارة الداخلية بإقليم بلوشستان، إن حوادث الإرهاب زادت فى الإقليم إلى أكثر من 90% فى العام الجارى 2021، مقارنة مع العام السابق، موضحًا أن البيانات سجلت ما لا يقل عن 137 عملاً إرهابيًا خلال العام، ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا، بينهم أفراد من قوات الأمن.
وفى تصريحاته، اليوم، قال المحلل الأمنى أمير رنا، إن "وتيرة تكرار الهجمات الصغيرة تضاعفت خلال الأشهر الماضية"، لافتًا إلى أن المتشددين والجماعات الانفصالية فى بلوشستان ينشطون من مخابئ للخارجين على القانون فى أفغانستان، ويقفون وراء الهجمات التى شهدها الإقليم.
كما شنت حركة طالبان الباكستانية مئات الهجمات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، حيث أعلنت مسؤوليتها عن 16 هجومًا على الأقل فى البلاد منذ نهاية وقف إطلاق النار الذى استمر شهرًا فى 10 ديسمبر الجارى.
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