البرازيل: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بولاية باهيا إلى 20 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 21 عاما جرفه التيار فى "إيتابونا" وجثة امرأة تبلغ من العمر 33 عاما لقيت مصرعها فى انهيار أرضى.

من جانبه، قال حاكم الولاية "روى كوستا" الذى يشرف على عملية مشتركة فى المناطق المتضررة مع الحكومة الفيدرالية وولايات أخرى إن ولاية "باهيا" تعيش أكبر كارثة فى تاريخها، موضحًا أن منسوب المياه بدأ فى الانخفاض عند منبع نهر "كاتشويرا" ومن المتوقع أن يتحسن خلال الأيام القليلة القادمة وإن كان بطيئا.