السودان والسعودية يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفى، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ودعم المملكة لأمن واستقرار السودان.





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