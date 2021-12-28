مسلحو طالبان يطلقون النار لتفريق مظاهرة نسائية وسط كابل

أظهر فيديو وكالة «اسوشيتد برس» إطلاق النار وسط كابل اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر من قبل مسلحي حركة طالبان الأفغانية لتفريق مظاهرة نسائية تطالب بتحسين الإمدادات الغذائية وفرص العمل.

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