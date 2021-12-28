طالبان تحظر عرض المسلسلات الأجنبية في وسائل الإعلام المحلية

ذكر ممثلون لوسائل الإعلام أن حركة طالبان في أفغانستان منعت وسائل الإعلام المحلية من عرض المسلسلات التلفزيونية الأجنبية التي تتعارض مع قواعد الشريعة وكذلك نساء بلا حجاب واستخدام الأغاني محظور بشكل تام.
وأبلغ ممثلون لوسائل الإعلام وكالة أنباء ريا نوفوستي أن لجنة الثقافة في حكومة طالبان حظرت إظهار الفتيات بملابس عصرية حتى في الإعلانات، ويجب على جميع النساء ارتداء الحجاب، كما يتوجب على وسائل الإعلام الامتناع عن عرض البرامج التلفزيونية الأجنبية التي تتعارض مع الثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية، علاوة على أن استخدام الأغاني محظور بشكل تام.
ويُنسب لهذه اللجنة، أن وسائل الإعلام يجب عليها تقديم أخبار "متوازنة" لا تستند إلى الإشاعات، ويجب على وسائل الإعلام الأجنبية التي تُبث في أفغانستان أن تلتزم بالمعايير التي وضعتها سلطات البلاد، وإلا فسيتم حظرها.
ويقول ممثلون لوسائل الإعلام إن بعض الفروع سيتعين إغلاقها بسبب هذا الحظر، فيما رأى أحد المصادر أن "القيود التي تفرضها طالبان تعقد عمل وسائل الإعلام"، مضيفا أنه لا يعرف كيفية جعل الأخبار "متوازنة" إذا لم تعلق طالبان عليها لمدة يومين أو ثلاثة.
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