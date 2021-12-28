بوتين: لقاح سبوتنيك - V قادر على تحييد متحور أوميكرون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لقاح سبوتنيك - V قادر على إبطال مفعول وتحييد متحور أوميكرون من فيروس كورونا. وأضاف الرئيس الروسي خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرج اليوم الثلاثاء "اعتمادا على بحوث قام بها معهد جاماليا الروسي للأبحاث تأكدنا أن سبوتنيك V قادر على التصدي وتحييد متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد". وتابع "لقد تحدثت مع رئيس معهد جاماليا وأخبرني بإجراء دراسة تؤكد قدرة اللقاح الروسي على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".

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