نسبة الإصابة بأوميكرون تمثل نحو 58.6% من الإصابة بمتحورات كورونا في أمريكا

أوضحت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن نسبة الإصابة بأوميكرون تمثل 58.6% من إصابات كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر.
ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، تمثل نسبة الإصابة بمتحور "دلتا" 41.1 بالمئة من حالات كورونا.
وتم الكشف عن متحور "أوميكرون" واسع الانتشار لأول مرة في جنوب إفريقيا وهونغ كونغ في نوفمبر الماضي، بينما اكتشفت الولايات المتحدة أول إصابة بالمتحور في الأول من ديسمبر لشخص تلقى تطعيمه بالكامل بعد سفره إلى جنوب إفريقيا.
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