CNN الأمريكية: الشرق الأوسط عالق وسط منافسة بين واشنطن وبكين

قالت شبكة CNN الأمريكية في تقرير إن دول الشرق الأوسط عالقة وسط منافسة سياسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من محاولاتها النأي بنفسها بعيدا عن هذا التنافس.

وقالت الشبكة في تقرير إن هذا التنافس الأمريكي الصيني يثير قلق قادة دول المنطقة، مستدلة بتصريحات أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، في تصريحات أدلى بها أمام معهد دول الخليج العربية بواشنطن الأسبوع الماضي، قال فيها: "ما نشعر بالقلق منه هو هذا الخط الرفيع بين المنافسة الحادة والحرب الباردة الجديدة".

وأضاف قرقاش: "أعتقد أننا كدولة صغيرة، سوف نتأثر سلبا بهذا (الصراع)، لكن لن تكون لدينا القدرة بأي شكل من الأشكال على التأثير في هذه المنافسة، حتى بشكل إيجابي حقا"، مؤكدا تقارير تفيد بأن الإمارات أغلقت منشأة صينية بسبب مخاوف أمريكية بأن "الموقع كان يستخدم كقاعدة عسكرية".

ولكن بعد أيام من تصريحات قرقاش، قررت أبوظبي تعليق صفقة بمليارات الدولارات لشراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35"، وهي أول صفقة من نوعها مع دولة عربية.

كانت الولايات المتحدة جعلت البيع مشروطا بإسقاط الإمارات شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الجيل الخامس من شبكة اتصالاتها. وأكدت واشنطن أن هذه التكنولوجيا الصينية تشكل خطرا أمنيا على أنظمة أسلحتها، خاصة بالنسبة للطائرة "إف-35" التي تسميها الولايات المتحدة بـ "جوهرة التاج".

وذكرت CNN أن واشنطن لم تقدم بدائل للإمارات عوضا عن الانسحاب من صفقة الجيل الخامس الخاصة بشركة هواوي، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمهد الطريق لتنامي العلاقات التجارية الصينية مع جميع دول المنطقة، في وقت تدور فيه المخاوف بشأن خروج الولايات المتحدة من المنطقة.

وبحسب محللين فإنه إذا أرغمت واشنطن دول المنطقة على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، فإن الإجابة ستكون بلا شك هي واشنطن، على اعتبار أن الحلفاء لا يرغبون في إثارة حفيظة القوى العظمى، لا سيما مع استمرار الوجود العسكري الأمريكي.