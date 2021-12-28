إلقاء زجاجة حارقة على السفارة التركية في بولندا

أفادت الشرطة البولندية بأن رجلا ألقى اليوم الثلاثاء زجاجة حارقة على مبنى السفارة التركية في العاصمة البولندية وارسو.
وقال الضابط في إدارة شرطة وارسو، رافال ريتمانياك، في حديث لقناة "TVN2"، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم توقيف الرجل المشتبه فيه ويجري حاليا استجوابه.
وأضاف أنه تم تحديد كل ملابسات الحادث ولا توجد أي معلومات تفيد بسقوط مصابين أو وقوع أضرار مادية.
وذكرت القناة أن عدة سيارات شرطة موجودة في موقع الحادث إلى جانب خبراء للطب الشرعي، مضيفة أنه يمكن رؤية آثار السخام على واجهة المبنى حيث تم إلقاء الزجاجة الحارقة.
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