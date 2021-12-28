محادثات "النووي".. تفاؤل إيراني روسي و"تأهب عسكري إسرائيلي"

عبرت إيران وروسيا، الثلاثاء، عن تفاؤلهما إزاء المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مع إعلان طهران وموسكو أن التوصل لاتفاق بات ممكنا، فيما أعلنت إسرائيل أنها تجري استعداداتها لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

واستأنفت إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة في فيينا أمس الاثنين، مع تركيز طهران على جانب واحد من الاتفاق الأصلي وهو رفع العقوبات المفروضة عليها، رغم ما يراه منتقدون على أنه تقدم لا يذكر على صعيد كبح أنشطتها النووية.

وفي طهران، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان للصحفيين إن "محادثات فيينا تسير في اتجاه صحيح... نعتقد أنه إذا واصلت الأطراف الأخرى جولة المحادثات، التي بدأت للتو، بحسن نية فإن من الممكن التوصل لاتفاق جيد لجميع الأطراف".

وأضاف أمير عبد اللهيان في لقطات فيديو بثتها وسائل الإعلام الرسمية "إذا أبدوا جدية، إلى جانب حسن النية، فمن الممكن الوصول إلى اتفاق سريعا وفي المستقبل القريب".

تقدم "لا خلاف عليه"

من جهته، كتب المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية ميخائيل أوليانوف على تويتر "نلحظ تقدما لا خلاف عليه.. يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال في المحادثات غير الرسمية" في مجموعة عمل.

وانفضَّت الجولة السابعة من المحادثات قبل 11 يوما بإضافة بعضالمطالب الإيرانية الجديدة إلى النص الذي يجري العمل عليه.

وقالت القوى الأوروبية إن المحادثات لم تحقق تقدما ملموسا منذ استئنافها لأول مرة بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في يونيو.

وأضافوا أن أمام المفاوضين "أسابيع وليس شهورا"، قبل أن يفقد اتفاق 2015 قيمته.

ورفع الاتفاق عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية.

لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردت إيران في وقت لاحق بانتهاك كثير من القيود النووية ومضت قدما في أنشطتها النووية.

وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، ولذلك تتنقل الأطراف الأخرى في الاتفاق وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بين الجانبين في اجتماعات منفصلة.

وأبدت الولايات المتحدة مرارا استياءها من هذه الصيغة، قائلة إنها تبطئ سير العملية، ولا يزال المسؤولون الغربيون تساورهم شكوك في أن إيران تلعب ببساطة لكسب الوقت.

على صعيد آخر قالت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء إن رئيسي يعتزم زيارة روسيا في مطلع 2022، بدعوة من رئيسها فلاديميربوتين.

إسرائيل تتحضر عسكريا

إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي إن الجيش يواصل استعداداته لاحتمال توجيه ضربة على المنشآت النووية في إيران تماشيًا مع نشاطاته ضد محاولات تموضعها في سوريا.

وكشف كوخافي النقاب عن أن قوات الجيش نفذت خلال العام الجاري أكثر من 1600 عملية لإحباط المحاولات لتهريب الاسلحة في ست جبهات مختلفة وأن هذه العمليات ساهمت في عرقلة ومنع تهريب كميات كبيرة للوسائل القتالية من إيران إلى المنطقة.

وأضاف أن امتناع إيران عن الرد على الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل على مواقع قد تستخدم لتخزين الأسلحة يدل على زيادة قوة الردع للدولة، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل تحسين قدرات وحداته في شتى المجالات مؤكدًا ان الاعتداءات الصاروخية لا تزال تشكل التهديد الرئيسي على إسرائيل.