أعلن السفير الأفغاني في دوشنبه، محمد أغبر، اليوم الثلاثاء، أنه لن يطلب اللجوء إلى طاجيكستان بعد تعرضه لانتقادات من حركة "طالبان".
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "لا أعتزم طلب اللجوء. كنت في شبابي ملازما للبطل الأفغاني العظيم أحمد شاه مسعود، وأنا لست ممن يسهل إخافتهم"، مؤكدا أنه لا ينوي تشديد حراسته.
كما أشار أغبر إلى التهديدات التي تلقاها قائلا: "تلقيت تهديدات، كما تفعل حركة "طالبان" وأتباعها مع أقاربي. لكننا لسنا خائفين منهم. أنا ممتن للرئيس إمام علي رحمون لعدم اعتراف طاجيكستان بـ"طالبان"، تماما مثلما لا يعترف بها المجتمع الدولي".
كما أكد السفير عزمه "الدفاع عن حقوق الشعب الأفغاني" ضد الحركة بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقال السفير: "سنناضل حتى النهاية من أجل حقوق متساوية لجميع سكان البلاد، عندما نعود إلى وطننا، أريد إجراء انتخابات نزيهة وحرة ليختار الشعب طريقه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الأفغاني في طاجيكستان ينفي نيته طلب اللجوء إثر تلقيه تهديدات من... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.