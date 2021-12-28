الأهلي المصري يعلق على قرعة "أبطال إفريقيا" النارية

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات نارية للنادي الأهلي خلال مرحلة المجموعات، إذ يتواجد النادي الأحمر رفقة فرق صن داونز الجنوب الإفريقي، والكبيرين السودانيين المريخ والهلال، فما تعليق نادي القرن الإفريقي على نتائج هذه القرعة؟

يقول المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، جمال جبر، إن الفريق القاهري عينه على اللقب؛ لذا لا يخشى مواجهة أي فريق آخر، "كل مباراة لها ظروف خاصة، وتحتاج إلى استعداد خاص من أجل تحقيق الفوز".

ويضيف جبر لموقع "دوت الخليج": "بالطبع لن يكون التأهل للأدوار المقبلة سهلًا، لكن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، ونثق تمامًا في قدراتهم على حصد (أبطال إفريقيا) للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق".

مواجهة صن داونز

مع الإعلان عن القرعة، أصبحت مواجهة الأهلي وصن داونز "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي، بحكم تكرارها خلال آخر ثلاث نسخ من البطولة الإفريقية،

وتمكن المارد الأحمر من الإطاحة بالفريق الجنوب إفريقي من البطولة مرتين، بينما أطاح صن داونز الفريق الأحمر من "أبطال إفريقيا" مرة وحيدة، تعرض خلالها الأهلي لأكبر هزيمة في تاريخه الإفريقي بخماسية نظيفة.

وتعليقًا على هذه المواجهة المرتقبة، يقول جمال جبر إن صن داونز فريق كبير، وأن الأهلي كان يتوقع مقابلته خلال دور المجموعات أو الأدوار المقبلة من البطولة.

ويتابع: "مع التقدم في البطولة يجب أن تتوقع مقابلة كبار القارة، ومن بينهم صن داونز، وتاريخ مواجهات الفريقين سيجعل مواجهتا دور المجموعات لهما طابع خاص، لكن أكرر أن الأهلي مستعد لمواجهة أي فريق، ونثق في قدرات لاعبينا على تحقيق الانتصار أمام أي منافس".

الهلال والمريخ

خلال الساعات الأخيرة، أشارت عدد من التقارير الإعلامية إلى أن الهلال والمريخ قد يمنعا من اللعب على ملعبيهما في الخرطوم لعدم استيفاء المعايير التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكل أندية دوري الأبطال، على أن يحسم "الكاف" هذا الأمر، في العاشر من يناير المقبل.

في هذا الصدد، أشار عدد من النقاد الرياضيين إلى أن خوض الهلال والمريخ لمبارياتهما خارج أرضهم يصب في مصلحة الأهلي ويزيد من حظوظه في التأهل.

ويوضح المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، جمال جبر أن النادي القاهري لم يصله أي بيان رسمي حول ملاعب مباريات الأهلي وكبيري السودان، مشيرًا إلى أن الأهلي يلتزم بقرارات "الكاف"، سواء باللعب في السودان أو بلد آخر.

جدل موسيماني

عقب القرعة، وُجهت كثير من الانتقادات إلى "الكاف"، بسبب اختيار مدرب النادي الأهلي، الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني؛ لسحب القرعة.

وغرد الإعلامي واللاعب الدولي السابق، أحمد حسام "ميدو"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "سقطة جديدة للاتحاد الإفريقي بالسماح لمدرب مشارك في البطولة بسحب القرعة…أول مرة تحدث في التاريخ".

كما اعترض علي أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني عن سحب موسيماني لقرعة دوري أبطال إفريقيا، حيث قال في تصريحات صحفية:" لا يمكن أن يكون ممثلًا لفريق مشارك بالبطولة هو من يسحب قرعة دوري الأبطال".

وفي هذا الصدد، يقول جمال جبر إن النادي الأهلي لا يُسأل في هذا الأمر ولكن الاتحاد الإفريقي للعبة، "تلقى موسيماني دعوة من (الكاف)، بصفته أحد أفضل مدربي القارة، قبل أن يكون مديرًا فنيًا للنادي القاهري؛ لذا النادي الأهلي ليس طرفًا في هذه الأزمة من الأساس، (الكاف) هو من يمكنه الرد على هذه الانتقادات".

جدير بالذكر، أن المجموعات الثلاثة الأخرى بهذا الدور، جاءت كالتالي:

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي، وحوريا كوناكري الغيني، ووفاق سطيف الجزائري، وأمازلو الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي، والنجم الساحلي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، وجوانينج غالاكسي البوتسواني.

المجموعة الرابعة : الوداد المغربي، والزمالك المصري ، وبترو أتلتيكو الأنغولي، وساغرادا الأنغولي.