العراق: مقتل 4 من إرهابيى "داعش" فى محافظة ديالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "قيادة عمليات ديالى تستمر بواجباتها النوعية ولليوم الثالث على التوالى، حيث تمكنت من خلال قوة من اللواء الآلى 34 فى الفرقة التاسعة وبعد الاشتباك مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابية من قتل 4 إرهابيين أثناء البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال حمرين".

وأضافت، أن "العملية مازالت مستمرة فى البحث عن العناصر الإرهابية للقضاء على تنظيم "داعش".