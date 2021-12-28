البرتغال تسجل زيادة قياسية فى الإصابات بفيروس كورونا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الصحة البرتغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 ألفا و172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة.





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