الاردن تلغي رحلات سياحية تخوفا من اوميكرون

دوت الخليج :- كشف وزير السياحة نايف الفايز، الاثنين، عن إلغاء رحلات لمجموعات سياحية قادمة للأردن؛ بسبب قيود فرضتها بعض الدول في العالم بسبب أوميكرون المتحور من فيروس كورونا.

وقال الفايز، خلال مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب، إن نحو نحو 2.1 مليون شخص زاروا الأردن حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي.

وتوقع أن يصل الدخل السياحي نهاية العام الحالي إلى 1.85 مليار دينار، مشيرا إلى أن حجم الدخل السياحي في الأردن منذ بداية العام بلغ 1.7 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وأوضح في وقت سابق أن القطاع السياحي "بدأ بالتعافي التدريجي منذ منتصف العام الحالي"، مشيرا إلى أنه في "شهر حزيران/ يونيو وبعده أصبح هناك تزايد متسارع في مؤشرات عديدة ومن هذه المؤشرات تزايد أعداد السياح العرب القادمين إلى الأردن".

نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، توقع أن يصل الدخل السياحي في الأردن إلى 4 مليارات دولار تقريبا مع نهاية 2021، وبنسبة ارتفاع متوقعة تصل إلى 81.6% في العام الحالي، مقارنة مع العام 2020.

وأشار شركس، إلى أن الدخل السياحي سيوفر نحو 3.5 مليار إلى 4 مليار من المصادر التي تأتي للأردن من العملات الأجنبية.

وأقرَّ مجلس الوزراء في 12 كانون الأول/ديسمبر الحالي، الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021 – 2025، لتمكين قطاع السياحة من تجاوز الأضرار التي لحقت به من جراء جائحة كورونا، واستكمالا للإجراءات التي وضعت للتعامل مع هذه الجائحة ضمن أربع مراحل والمتمثلة في: الاستجابة، والتعافي، وإعادة التشغيل، والإصلاحات.