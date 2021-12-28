تشديد القيود فى العاصمة الهندية وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء، أمرت الهيئة بإغلاق المدارس والكليات ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية على الفور، كما فرضت قيودًا مختلفة على عمل المحلات التجارية ووسائل النقل العام اعتبارًا من اليوم، وذلك فى إطار المستوى الأصفر من ما يعرف بـ "خطة عمل الاستجابة المتدرجة".
كما تم تمديد أوقات حظر التجول الليلى المفروض من ليلة أمس الاثنين لمدة ساعة، ليبدأ الآن من الساعة 10 مساءً، وسيظل الحظر، الذى يستمر حتى الساعة 5 صباحًا، ساريًا حتى إشعار آخر.
يأتى ذلك بعد أن سجلت العاصمة الهندية، أمس، 331 إصابة جديدة، فى أعلى معدل خلال ستة أشهر.
كما أعادت حكومات العديد من الولايات فرض التدابير الوقائية وحظر التجول، إثر الارتفاع السريع فى الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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