الاردن يفقد 25 اماما ومؤذنا بسبب كورونا

دوت الخليج :- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن وزارة الأوقاف أوشكت على الانتهاء من إنشاء صندوق ادخار للعاملين في الوزارة من الإداريين وكوادر المساجد.

وأكد الخلايلة، خلال لقائه أئمة ووعاظ مديرية أوقاف عمان الثانية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تولي كوادرها في المساجد من الأئمة والوعاظ والمؤذنين اهتماما كبيرا وتسعى جاهدة لدعمهم وتدريبهم وتطويرهم عن طريق عقد دورات وورش عمل من خلال معهد الملك عبدالله الثاني لتدريب الأئمة والدعاة.

وأشاد الوزير، خلال اللقاء، بما يقدمه الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين الذين يترجمون رسالة الوزارة القائمة على الدعوة والإرشاد، مؤكدا ضرورة مواصلة الأئمة والعلماء أداء رسالتهم النبيلة وتوجيه الناس للاقتداء بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والتسلح بالقيم والأخلاق التي حثنا عليها ديننا الحنيف وأمرنا أن نلتزم بها في كل شيء من حياتنا من قول أو عمل، وفق بترا .

ودعا الحضور إلى الاستمرار بتوجيه المواطنين بضرورة مواصلة الالتزام بالبرتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا، ومتحوراته الجديدة، والالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة؛ حفظا للأنفس، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وعدم تعريض حياة الإنسان للخطر.

وأشار الوزير الخلايلة إلى أن وزارة الأوقاف فقدت 25 إماما ومؤذنا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي المصابين بين الإداريين وكوادر المساجد نحو 1250 شخصا سائلا الله تعالى أن يرحم الوفيات ويشفي المصابين.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والارشاد الإسلامي الشيخ إسماعيل الخطبا، ومدير أوقاف عمان الثانية الدكتور عبدالله زيدان، دار حوار موسع بين وزير الأوقاف والحضور حول مختلف القضايا التي جرى طرحها.