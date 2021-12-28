دوت الخليج :- ذكرت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان أن لبنان حدد يوم 15 مايو أيار 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

وأضاف البيان أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو أيار حسب البلد الذي يقيمون فيه.

وكان البرلمان اللبناني قد صوت في أكتوبر تشرين الأول على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 مارس آذار لكن الرئيس ميشال عون قال إنه لن يقبل هذا التاريخ المبكر.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة. رويترز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يحدد 15 مايو موعدا للانتخابات النيابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.