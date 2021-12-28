صحيفة بريطانية: واحد من بين كل 50 شخص فى لندن مصاب بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأبلغ ما يقرب من نصف الأحياء فى لندن عن معدلات إصابة بمرض كوفيد بلغت أكثر من واحد من كل 50 فى الفترة التى تسبق عيد الميلاد، وفقًا للتحليل الذى أجرته صحيفة "إيفينينج ستاندرد" لآخر البيانات الأسبوعية الصادرة من الحكومة البريطانية.

وفى الأسبوع المنتهى فى 22 ديسمبر، أبلغت 14 منطقة بلندن عن معدلات إصابة لا تقل عن 2000 حالة لكل 100000 من السكان - أى ما يعادل واحدًا على الأقل من بين كل 50 شخصًا تظهر إصابتهم بالفيروس.

كانت الأحياء الخمسة الأولى للحالات الجديدة جنوب النهر، حيث سجل منطقة "لامبث" 9701 حالة فى هذا الأسبوع وحده، بزيادة 41 فى المائة عن الأسبوع السابق.

وشهدت منطقة "كرويدون" أعلى نسبة زيادة فى أى منطقة بلندن خلال فترة الأيام السبعة، مع زيادة بنسبة 79.2 فى المائة فى الحالات.

وفى جميع أنحاء العاصمة، تم الإبلاغ عن حوالى 181529 حالة فى الأيام السبعة حتى 22 ديسمبر وهذا يُترجم إلى معدل حالات بلغ 2016.4 - مما يعنى أن واحدًا من كل 50 شخصًا فى لندن أثبتت إصابتهم بالفيروس فى غضون أسبوع.

وتأتى أحدث الأرقام بعد أن تعهد وزير الصحة ساجد جاويد يوم الاثنين بعدم وجود قيود جديدة فى إنجلترا عشية رأس السنة الجديدة.

وأبلغت لندن، التى تعد مركز موجة حالات أوميكرون المتغيرة، عن 364 حالة دخول إلى المستشفيات فى يوم عيد الميلاد، بزيادة 73 فى المائة على أساس أسبوعى ولكن أقل من 390 حالة تم الإبلاغ عنها فى 23 ديسمبر.