الأردن : معلم يصطنع شهادة مطعوم كاذبة

دوت الخليج :- قرَّرت محكمة بداية عجلون، بصفتها الاستئنافية، إدانة معلم مدرسة بجرم إعداد واستعمال مصدقة كاذبة وحبسه لمدة 6 أشهر.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إنَّ المحكمة قرَّرت فسخ حكم محكمة صلح عجلون الذي قضى بالاكتفاء بعقوبة الحبس شهرا واحدا للمعلم، وإعادة الحكم عليه لتصبح العقوبة الحبس 6 أشهر.

وأضافت أنَّ المشتكى عليه، ولغايات التخلص من إجراء فحص كورونا، قام بإعداد شهادة مطعوم بواسطة أحد البرامج على جهاز الحاسوب وسلمها لإدارة المدرسة وبتدقيق الشهادة على برنامج سند تبين أنه غير مدرج على التطبيق فجرى الإبلاغ عنه وملاحقته.

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